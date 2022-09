NTB

Russland sender forsterkninger til Kharkiv-regionen der ukrainske styrker ser ut til å være på vei mot den strategiske byen Izium.

President Volodymyr Zelenskyj sa i sin kveldstale fredag at ukrainske styrker har befridd 30 områder fra russiske okkupasjonsstyrker

– Vi tar gradvis kontrollen over nye områder. Vi heiser igjen det ukrainske flagget og gjenoppretter beskyttelse av våre borgere alle steder, sa Zelenskyj og oppfordret alle til å melde fra om forbrytelser begått av russiske styrker.

En russisk-innsatt tjenestemann, Viktor Gantsjev, sa fredag at det var harde kamper i nærheten av Balaklija, som ukrainerne hevder ble gjenerobret torsdag, men at russiske forsterkninger var kommet og kjempet imot.

Ikke kontroll

– Vi har ikke kontroll i Balaklija. Forsøk gjøres på å fjerne de ukrainske styrkene, men det er harde kamper, og våre styrker holdes tilbake langs adkomstveiene, sier Gantsjev.

Statlige russiske medier sendte ut bilder og video av militære kjøretøyer med symbolet Z påmalt langs veier og stier i Kharkiv-området.

Den ukrainske offensiven i Kharkiv-regionen ser ut til å ha kommet overraskende på russerne, ifølge en analytiker i Institute for the Study of War, George Barros.

– I månedsvis har ukrainerne snakket om en kommende offensiv i sør, rundt Kherson, og angrepet ammunisjonslagre og kommandosentraler. Men nå rykker de i stedet fram i nordøst, rundt Kharkiv, sier han.

Mot Izium

Ukrainske styrker har inntatt et større område og ser ut til å være på vei mot den strategisk viktige byen Izium.

Geolokaliserte bilder og satellittdata viser at de befinner seg sør for Kupjansk, og russiske kilder melder at de har nådd fram til utkanten av Horotsjovatska, like nord for Izium.

Den ukrainske generalstaben sier at de russiske soldatene flyktet til fots eller på sykler og i biler som de tok fra sivilbefolkningen.

– Vi må være ærlige. Den ukrainske ledelsen har overlistet oss her, sier den prorussiske ukrainske bloggeren Jurij Podoljaka på Telegram, ifølge New York Times.

Mulige krigsforbrytelser

Grakove var åsted for harde kamper i de første ukene av den russiske invasjonen. Mange bygninger ligger i ruiner, og kirkespiret er delvis ødelagt. Politiet advarer journalister mot å bevege seg utenfor veier og gater eller gå inn i tomme hus, siden byen ennå ikke er ryddet for miner.

Landsbyen er nå blant dem som er gjenerobret av ukrainerne denne uka, og ukrainske myndigheter undersøker nå meldinger om krigsforbrytelser i landsbyen etter at to lik ble gravd fram fredag.

En av byens innbyggere, Serhij Lutsaj, sier at han ble tvunget av væpnede russiske soldater til å grave en grav for de to, kort etter at byen var okkupert.

– De kom til huset mitt: Jeg var der med min 70 år gamle far, og jeg var redd for at de skulle true ham. Så sa de jeg skulle komme og grave et hull, sier Lutsaj.

Han ville ikke bekrefte at politiet sa at minst en av de to hadde fått ørene skåret av, men han sa at han ikke kjente dem, og at de så til å være menn i 30-årsalderen.