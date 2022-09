Dommer godkjenner kriselån til SAS

Et SAS-fly går inn for landing på Oslo Lufthavn Gardermoen. Nå har en dommer i USA godkjent en låneavtale som skal holde flyselskapet i luften det neste året. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Kriselånet til SAS på sju milliarder kroner ble fredag godkjent av den amerikanske konkursdomstolen, melder Dagens Næringsliv.

Lånet skal sikre SAS finansiering gjennom chapter 11-prosessen i domstolen, som kan vare fra 9 til 12 måneder. Lånet på 700 millioner dollar gis av oppkjøpsfondet Apollo Capital Management.

Dommeren godkjente lånet under sterk tvil, og han forlangte at SAS-advokatene jobber gjennom helgen med justeringer av ordlyden i låneavtalen, rapporterer Dagens Næringsliv sent fredag kveld.

Dommeren var betenkt fordi vilkårene i låneavtalen ga långiveren store fordeler i egenkapitalinnhentingen, som antas å skje etter gjeldssaneringen og en gang på forsommeren neste år.

Natt til torsdag kom det fram i domstolen at lånet trengs for å ha penger til driften og betaling av erstatning til kundene etter sommerens pilotstreik.