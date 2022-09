Sverige: Måling viser knapt flertall for Anderssons blokk

Blokken til Magdalena Andersson har et knapt flertall, viser en fersk meningsmåling. Foto: Christine Olsson / TT / NTB

NTB

En meningsmåling viser et knapt flertall for statsminister Magdalena Andersson i underkant av to dager før søndagens valg i Sverige.