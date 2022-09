Kong Charles III lover livslang tjeneste i TV-sendt tale

NTB

Kong Charles talte fredag kveld til folket for første gang som britenes konge. – Jeg taler til dere i dyp sorg, sa han og lovet sin livslange tjeneste.

Han startet talen med å hylle sin avdøde mor, dronning Elizabeth.

– Gjennom sitt liv var dronningen, min elskede mor, en inspirasjon og et eksempel for meg og hele min familie, sa Charles.

– Vi skylder henne den mest dyptfølte takknemlighet enhver familie kan ha, for hennes kjærlighet, oppmerksomhet, rådgivning, forståelse og eksempel, sa han videre.

Løfte

– Jeg vet at hennes død vekker sorg hos så mange av dere. Og jeg deler den sorgen med dere alle, på en måte som ikke kan måles, sa han.

Dronning Elizabeth lovte da hun var 21 år gammel å tjene folket gjennom hele sitt liv. Dette løftet gjentok Charles i sin tale.

– Dette løftet om livslang tjeneste, det fornyer jeg til dere alle i dag.

I rollen som prins har Charles brukt mye tid på ulike veldedighetsfond, blant annet The Prince's Trust, som han opprettet i 1976. Den nye rollen vil gjøre at han har mindre tid til dette arbeidet, sa han.

Camilla

– Livet mitt vil selvsagt forandre seg i det jeg tar fatt på mine nye ansvarsområder. Det vil ikke lenger være mulig for meg å gi så mye tid og energi til disse veldedighetsorganisasjonene og temaene som opptar meg så mye. Men jeg vet at det viktige arbeidet vil videreføres av andre.

Det blir også store endringer i familien, understreket han.

– Dette er også en tid for forandring i familien min. Jeg stoler på hjelp fra min kjære kone Camilla. I anerkjennelse av hennes egne lojale offentlige tjeneste siden vårt ekteskap ble inngått for 17 år siden, blir hun min dronning, sa Charles.

– Tusen takk

Han avsluttet talen med å henvende seg direkte til dronningen.

– Til min kjære mor, mens du begynner din siste store reise for å møte min kjære avdøde far, ønsker jeg bare å si dette: Tusen takk. Takk for din kjærlighet og dedikasjon til vår familie, og til familien av nasjoner som du har tjent så flittig i alle disse år.