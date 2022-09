Sveriges statsminister: EU-tiltak vil få ned strømprisene

NTB

– Vi er et stort steg nærmere lavere strømregninger, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson på en pressekonferanse etter EUs energiministermøte fredag.

– Dagens energiministermøte har vist stor enighet om at EU må reagere kraftfullt, sa Andersson på en pressekonferanse i Stockholm rett etter avslutningen på det ekstraordinære energiministermøtet i Brussel fredag.

Der kom det ifølge Andersson et gjennombrudd i forhandlingene mellom EU-landene, et gjennombrudd som tilsier at strømprisene vil bli lavere både i Sverige og i resten av Europa.

Frikoble gass og strøm

Sverige er blant EU-landene som har argumentert for at EU må frikoble strømprisen fra gassprisen, som er skyhøy.

Andersson forteller at hun den siste tiden har hatt samtaler med både EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og en rekke stats- og regjeringssjefer i Europa for å få gjennomslag for Sveriges syn, blant dem Tysklands Olaf Scholz og Spanias Pedro Sánchez.

Det har gitt resultater, ifølge Andersson, som for tiden kjemper om å få fortsette som Sveriges statsminister.

Ifølge energiminister Khashayar Farmanbar, som deltok i energiministermøtet på vegne av den svenske regjeringen, er det blant EU-landene stor støtte til den type tiltak Sverige etterlyser.

– Vi har klart å samle land som til vanlig er skeptiske til å gripe inn i markedsmodellen, sier Farmanbar, som deltok på pressekonferansen på linje fra Brussel.

Ber om pristak på gass

EUs energiministre ble fredag enige om å be EU-kommisjonen foreslå et pristak på gass, men det er foreløpig uklart hvordan pristaket skal utformes.

I tillegg ber EU-ministrene kommisjonen om å utarbeide forslag til flere andre tiltak for å takle energikrisen. Blant disse er tiltak for å dempe energiforbruket, støtte energiselskaper som har økonomiske problemer – og å sikre større offentlige inntekter fra strømprodusenter med store overskudd.

De ekstra inntektene skal etter planen brukes til å lette situasjonen for husholdninger og selskaper som har problemer som følge av de høye energiprisene.