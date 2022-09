Misnøye blant russiske bloggere over Putins krigsmaskin: – Vi har allerede tapt

Russiske soldater står foran en stridsvogn under militærøvelsene «Vostok-2022» på Sergeevskyi-øvingsplassen utenfor byen Ussuriysk i det russiske fjerne østen 6. september 2022. Putins mangel på frivillige gjør at soldater fra hele Russland nå tvangssendes til fronten i Ukraina.

Russiske styrker blir drevet tilbake flere steder etter at Ukraina satte inn en betydelig motoffensiv. Det blir ikke tatt nådig opp av Russlands ivrigste patrioter.

– De blir absolutt sintere, og med god og åpenbar grunn. Spesielt ettersom gapet mellom den offisielle linjen og virkeligheten på bakken øker.

Det sier Mark Galeotti, en ekspert i russiske sikkerhetsspørsmål, til The Guardian.

I månedsvis har russiske styrker inntatt landsby etter landsby. For øyeblikket okkuperer de hele den ukrainske kystlinjen fra nord til sør. Bortsett fra havnebyen Odessa, kontrollerer russerne alle landområdene som grenser til Svartehavet.

– Krigen vil fortsette inntil Russland er fullstendig beseiret

I krigens første fase presset russiske styrker de ukrainske forsvarerne bakover. Men på forsommeren begynte frontlinjene å stabilisere seg.

Siden i sommer har russerne slitt med å innta nytt land. Ukrainerne biter stadig hardere fra seg, og de russiske tapene skal være store.

– Krigen i Ukraina vil fortsette inntil Russland er fullstendig beseiret. Vi har allerede tapt, resten er bare et spørsmål om tid, skriver Igor Girkin, en høyreekstrem nasjonalist, til sine mer enn 430.000 følgere på Telegram.

Sjokkoffensiv på flere fronter



Men nå er noe i ferd med å skje. Bare i løpet av de siste ukene har ukrainske styrker presset russerne bakover ved flere frontavsnitt.

Først gikk Ukraina til en lenge varslet offensiv mot Kherson hvor russiske styrker står med ryggen mot elva Dnepr. Her skal ukrainerne allerede ha gjenerobret flere områder etter at langtrekkende, vestlige våpen først hadde slått ut kommandosentra og ammunisjonslagre.

For få dager skjedde det samme i Kharkiv. Denne offensiven var ikke varslet eller ventet, og skal ha kommet svært overraskende på russerne.

Ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) blir den ukrainske offensiven betegnet som «overraskende, opportunistisk og veldig effektiv». De skal ha trengt så langt som 70 kilometer inn på russiskokkupert område. Nå kommer det meldinger om at Russland sender forsterkninger.

– Deres underordnede ikke vil opprøre sjefene sine

Også på østfronten i Donbas-regionen skal ukrainske styrker nå ha fremgang. Dette er en utvikling som til nå har vært helt mot krigens gang. Russernes dominans ser nå ut til å være over. Nå roper stadig flere russiske patrioter på at Putin må iverksette full mobilisering.

– Vi må begynne å gjøre noe med systemet der ledelsen vår ikke liker å snakke om dårlige nyheter, og deres underordnede ikke vil opprøre sjefene sine, skriver Aleksandr Kots, en pro-Kreml krigsjournalist. Han oppfordrer generalene til å virkeligheteorintere seg før det er for sent.