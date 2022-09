Navalnyj sier fengselet begrenser hans kontakt med advokater

NTB

Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj sier at fengselet begrenser hans kontakt med advokater fordi de mener han begår lovbrudd bak murene.

Navalnyj er dømt til ni års fengsel for en rekke lovbrudd som han og støttespillerne sier er politisk motivert.

I et innlegg i sosiale medier torsdag skriver han at fengselsbetjenter har fortalt ham at de har tenkt å ta fra ham det de kaller privilegiet ved å ha kontakt med advokater ettersom han begår lovbrudd direkte fra fengselet.

De skal også ha sagt at all innkommende og utgående korrespondanse med advokatene nå skal gjennom en tre dager lang sjekk.

De nye reglene innebærer ifølge 46-åringen også at han må kommunisere med advokater gjennom et dobbelt glassvindu med sprinkler foran.