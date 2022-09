Vanlige briter inviteres til gudstjeneste for dronning Elizabeth i St. Pauls Cathedral

Minnegudstjenesten i St. Paul's Cathedral i London åpner dørene for vanlige folk fredag kveld. Trolig blir det lang kø foran kontoret som deler ut armbånd, som skal fungere som adgangsbevis. Her har folk lagt ned blomster foran Balmoral slott i Skottland, der dronning Elizabeth døde torsdag ettermiddag.

NTB

Det skal holdes en gudstjeneste i St. Paul's Cathedral fredag kveld for å minnes dronning Elizabeth. 2.000 vanlige briter får plass.

Det er ventet at plassene vil bli revet bort, skriver Sky News , som publiserte nyheten fredag formiddag.

Gudstjenesten skal gi rom for bønn og refleksjon etter at den britiske monarken døde torsdag ettermiddag.

Domprost Andrew Tremlett sier i en uttalelse at de minnes dronning Elizabeths liv med takknemlighet.

– I mange århundrer har St. Paul's Cathedral vært et sted for å minnes og sørge over livene til de mange som har dødd. Idet vi slutter oss til familien hennes og landet i sorgen, overgir vi livet og arbeidet hennes til Gud, sier han.

De som ønsker å delta, må hente et armbånd ved et offentlig informasjonssenter i Carter Lane Gardens fra klokka 11 lokal tid (12 norsk tid). Det er «først til mølla»- prinsippet som gjelder.