Tankesmie: Ukraina vil trolig gjenerobre by om kort tid

En ukrainsk brannmann i restene av en bygning som ble ødelagt i et rakettangrep i Kharkiv i midten av august. Byen Kupyansk ligger i regionen der byen Kharkiv er hovedstad. Les mer Lukk

NTB

Ukrainske styrker vil trolig gjenerobre byen Kupyansk i Kharkiv-regionen i løpet av de neste tre dagene, mener tankesmia Institute for the Study of War.