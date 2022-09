Østerrikske Volker Türk er FNs nye menneskerettssjef. Han kommer fra mange år i FN-systemet, blant annet for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Foto: Charles Dharapak / AP / NTB

NTB

Østerrikeren Volker Türk ble godkjent som ny menneskerettssjef av FNs hovedforsamling torsdag. Han tar dermed over etter Michelle Bachelet.

57 år gamle Türk har tilbrakt det meste av yrkeskarrieren sin i FN-systemet, og han har jobbet mange år for FNs høykommissær for flyktninger. Han ble nominert av FNs generalsekretær António Guterres onsdag, og ble godkjent ved konsensus torsdag, til applaus.

– Herr Türk har viet sin lange og fremragende karriere til å fremme universelle menneskerettigheter, i særdeleshet den internasjonale beskyttelsen av noen av verdens mest sårbare mennesker – flyktninger og statsløse, sier Guterres i en uttalelse.

Bachelet gikk av som menneskerettssjef ved månedsskiftet, etter at hun i sommer sa at hun ikke ønsket en ny fireårsperiode. Bachelet fikk blant annet kritikk for å lagt seg på en myk linje overfor Kina i forbindelse med sitt besøk til landet.

Kinas behandling av muslimske minoriteter i Xinjiang-regionen ble imidlertid omtalt som en mulig forbrytelse mot menneskeheten i en rapport som ble offentliggjort av Bachelt bare noen minutter før hun gikk av.

Beijing avviser anklagene hardnakket, og rettet skarp kritikk mot både Bachelet og rapporten. FN ble videre anklaget for å ha blitt en «skurk og medskyldig av USA og Vesten».