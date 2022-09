Det tyske militæret øver seg på å bekjempe russiske stridsvogner

Tyskland har kjøpt robotkopier av russiske stridsvogner for å bruke i militærøvelser.

Krigen i Ukraina har vært en vekker for Tyskland. De har innsett at det for første gang siden slutten av den kalde krigen er en realistisk mulighet for at det tyske og russiske militæret møtes til kamp.

Derfor har Tyskland nå tatt grep.

Bundeswehr forbereder seg

Det tyske militæret, Bundeswehr, har nettopp mottatt den første leveransen av robotkopier av russiske stridsvogner. Leveransen er en del av en kontrakt på 3,9 millioner kroner med det australske forsvarsfirmaet Gaardtech, skriver Business Insider.

Robotkopiene som er i én-til-én størrelse skal brukes av Bundeswehr til trening og måløvelser.

Illustrasjonsfoto: Det tyske militæret, Bundeswehr, under en militærøvelse.

De kan manøvre som ekte stridsvogner og kan tilpasses med funksjoner som tårn som faktisk roterer. Kjøretøyene er laget av stål, som hver veier nesten 600 kilo. De kommer i flatpakker, og kan settes sammen av fire personer på en time.

De skal også være utstyrt med termiske celler som simulerer signaturen til ekte kjøretøy, noe som lar piloter, skarpskyttere og sensoroperatører få en følelse av hvordan en ekte russisk tank fremstår i et termisk sikte.

Robotene kan betjenes med en fjernkontroll eller fungere autonomt. Den kan til og med bevege seg i formasjon for å simulere fiendens taktikk, sier Steen Bisgaard, GaardTechs administrerende direktør, til Insider.

Konsentrerer seg om russisk og kinesisk militærutsyr

Gaardtech lager ikke bare kopier av russiske stridsvogner, men også kinesiske. De har en liste på rundt 20 russiske og kinesiske militærdesign de kan lage robotkopier av. Til og med Russlands nyeste T-14 Armata stridsvogn, som det hittil har kommet svært lite informasjon om.

Gitt utbredelsen av russiske og kinesiske våpen blant nasjoner som er motstandere av Nato og andre vestlige allierte, var det naturlig for GaardTech å konsentrere seg om disse designene.

Bisgaard sier imidlertid at selskapet også kan simulere våpen fra andre nasjoner.

– GaardTech kan lage et hvilket som helst kjøretøy eller fly som et mål eller realistisk robotisk lokkemiddel for bruk i kamp. Vårt interne designteam utfører mye skreddersydd arbeid.

Deres robotkopier har tidligere blitt brukt av den australske hæren, Royal Australian Air Force, den amerikanske marinen og den britiske hæren.

Stridsvogn-kopier er imidlertid ikke en ny idé. Under andre verdenskrig brukte de alliere oppblåsbare gummi-stridsvogner for å lure nazistiske spioner. Ukraina har også bygget falske HIMARS-systemer for å sette russerne ut av spill.