Tyrkia sier IS-leder er tatt til fange

På vei hjem fra et besøk i Kroatia sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at tyrkiske sikkerhetsstyrker har tatt en IS-leder til fange. Foto: AP / NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at tyrkiske styrker har tatt til fange en toppleder i IS.

Mannen kalles Abu Zeyd, men hans virkelige navn er Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, sa Erdogan om bord på flyet på vei tilbake til Tyrkia etter et Balkan-besøk.

Han sier at en rapport fra FNs sikkerhetsråd identifiserer Sumaidai som en av IS' toppledere. Men tyrkiske medier sier det kan dreie seg om irakeren Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi som er den nye selvoppnevnte kalifen, eller lederen, av hele IS.

Erdogan sa ikke hvor eller når han ble tatt til fange, bare at tyrkisk etterretning har fulgt hans forbindelser i Irak og Syria lenge, og at det var kommet informasjon om at han ville reise ulovlig inn i Tyrkia.

IS' såkalte kalifat, som omfattet store deler av Irak og Syria, kollapset i 2017 i Irak og to år senere i Syria. Men IS-celler gjennomfører stadig angrep i begge land.

Krigen i Syria startet i 2011, og nærmere en halv million mennesker er nå døde, og halve befolkningen er på flukt. Tyrkia, som okkuperer deler av Nord-Syria, varslet nylig en offensiv i landet, ikke mot IS, men mot kurdiske YPG.