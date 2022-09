Jens Stoltenberg: Dyp sorg over dronningens død

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om dronning Elizabeths død.

– I over 70 år var hun et eksempel på uselvisk lederskap og offentlig tjeneste. Min dypeste kondolanse går til kongefamilien, til våre Nato-alliert i Storbritannia og Canada og til folket i Samveldet, skriver Stoltenberg på Twitter.

Elizabeth var også statsoverhode i Canada.

Nato-sjefen møtte den britiske monarken flere ganger, senest i en audiens i forbindelse med Natos toppmøte i London i 2019.

– Det står stor respekt av dronning Elizabeths livsgjerning, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter den britiske monarkenes død.

– Hele verdens dronning

Erna Solberg reagerer også med sorg.

– Dronning Elizabeth har bidratt til stolthet i lykkelige stunder og til samhold i urolige tider. Både innenfor og langt utenfor Storbritannias grenser. Jeg vil si at hun på en måte har vært hele verdens dronning og trygge bestemor, skriver Høyre-lederen i en melding til NTB.



Hun poengterer at dronningen så sent som tirsdag holdt audiens for Storbritannias nye statsminister Liz Truss.

– Det er den femtende statsministeren Storbritannia har hatt på Dronning Elizabeths historisk lange vakt. Den første var Winston Churchill, og dronningen har hatt ukentlige møter med dem alle sammen, sier Solberg.

– Det er enorme sko som skal fylles

Hun sender sine tanker til Charles, som blir Storbritannias konge.

– Det er enorme sko som skal fylles og store oppgaver som venter. Mine tanker går til ham, resten av familien og til hele det britiske folk, sier Erna Solberg.