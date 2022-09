Dronning Elizabeth er død – Charles er konge

Dronning Elizabeth er død, opplyser Buckingham Palace. Hun ble 96 år gammel. Hennes sønn Charles er dermed Storbritannias konge.

– Dronningen døde fredelig på Balmoral i ettermiddag, heter det i uttalelsen fra Buckingham Palace torsdag kveld.

Dronningens død innebærer at hennes sønn Charles nå er Storbritannias konge, mens kona Camilla blir dronning.

– Kongen og dronningen vil bli værende på Balmoral i kveld og reiser tilbake til London i morgen, heter det videre i meldingen, som er lagt ut på Twitter.

Charles da han fortsatt var prins, fotografert 17. april 2021 under begravelsen til sin far, prins Philip. Arkivfoto: Paul Edwards / Pool via AP / NTB

Straks etter ble flaggene ved Buckingham Palace firt til halv stang, samtidig som kondolanser fra statsledere over hele verden begynte å strømme inn.

Vi sørger dypt over at vår kjære monark og høyt elskede mor, heter det i en uttalelse fra dronning Elizabeths sønn.

- Jeg vet at hele landet, Samveldet og utallige mennesker over hele verden vil føle dette som et stort tap, heter det i en uttalelse Buckingham Palace, delt på kongefamiliens offisielle Twitter-konto.

- Å vite at dronningen var så bredt elsket og respektert vil gi familien og meg trøst, heter det i uttalelsen

Truss: Storbritannia er rystet

Med en mor som satte rekord som regjerende dronning, måtte Charles bli godt opp i 70-årene før han fikk ta over tronen. Og hans kjære Camilla fikk bli dronning-gemalinne, slik dronning Elizabeth ønsket.

– Det er mitt «inderlige ønske» at Camilla blir kjent som dronning når Charles tar over, sa Elizabeth i forbindelse med sitt platinumjubileum som monark.

Storbritannias ferske statsminister Liz Truss sier at avdøde dronning Elizabeth ble elsket og beundret over hele verden, og ber britene samle seg om kong Charles.

I talen Truss holdt torsdag kveld utenfor statsministerboligen i Downing Street i London, sa hun at Storbritannia er rystet av døden til dronningen. Truss omtalte henne som «klippen» som det moderne Storbritannia ble bygget på.

– Hun var vært et eksempel for meg personlig og for oss alle, med sin hengivenhet til rollen sin. Denne uken, i en alder av 96 år, utpekte hun meg som den 15. statsministeren i sin tid, sa Truss.

Barna til stede

Dronningens fire barn, prins Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward var alle til stede på slottet Balmoral da meldingen om dronningens død kom. Det var også prins William, som er tronarving etter sin far Charles.

Meldingen kommer etter at Buckingham Palace tidligere på dagen meldte at dronningen var under medisinsk overvåking på Balmoral i Skottland, og at legene hennes var bekymret for helsen hennes.

Onsdag ble det kjent at dronningen måtte avlyse oppdrag etter råd fra legene. De anbefalte henne da å hvile.

De nærmeste familiemedlemmene ble informert om utviklingen i dronningens helsesituasjon. Én etter én satte dronningens barn kursen mot Balmoral-slottet, der dronningen har oppholdt seg den siste tiden. Det gjorde også prins William.

Broren prins Harry, som bor i USA, har de siste dagene vært i London, og han dro også til Skottland da nyheten om dronningens helsetilstand ble kjent

Helseproblemer

Dronningen har slitt med helseproblemer den siste tiden, noe som har ført til at flere oppdrag har måttet avlyses. Dronning Elizabeth ble den lengesittende monarken på den britiske tronen noensinne.

Tidligere i år ble hennes 70 år på tronen markert med en rekke feiringer, blant annet en storslått konsert utenfor Buckingham Palace.

Tirsdag denne uken tok hun imot landets nye statsminister Liz Truss på Balmoral. Det ble den 15. statsministeren dronning Elizabeth har tatt imot. Sir Winston Churchill var den første.

Kong Harald:– Viet seg hengivent til sin gjerning

Kong Harald og dronning Sonja under debarkeringen av kongeskipet tidligere denne uka. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den norske kongefamilien har med stor sorg mottatt budskapet om at Hennes Majestet Dronning Elizabeth II av Storbritannia er gått bort, opplyser kongehuset.

– Våre tanker går til Hans Majestet Kongen og den nærmeste familie ved dronning Elizabeths bortgang, heter det i kondolansen signert kong Harald.

– Gjennom et århundre viet dronningen seg hengivent til sin gjerning og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre kondolanser går også til det britiske folk, står det videre.

Det hvite hus uttrykker dyp medfølelse etter dronningens bortgang. I en uttalelse fra pressesekretær Karine Jean-Pierre nevnes det blant annet at hun var leder for en av USAs nærmeste allierte.

– Våre hjerter og tanker er med dronningens familiemedlemmer og det britiske folk.

– Hun ble beundret over hele verden

FNs generalsekretær António Guterres uttrykker sorg.

– Hun ble beundret over hele verden for sitt lederskap og hengivenhet, skriver Guterres på Twitter.

Han omtaler henne som en god venn av FN, som hadde en beroligende tilstedeværelse gjennom tiår med endring.

– Hennes urokkelige, livslange dedikasjon vil bli husket lenge, avslutter Guterres.