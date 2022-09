Nasa gjør nytt forsøk med månerakett

NTB

Nasa vurderer et nytt forsøk på å skyte opp Artemis 1-raketten til månen enten 23. eller 27 september.

To tidligere forsøk måtte avbrytes i siste øyeblikk på grunn av drivstofflekkasjer som det ikke lyktes å fikse i tide.

På de to valgte datoene er det halvannen time lange vinduer om morgenen og formiddagen som passer til en oppskyting. Datoene er valgt for ikke å kollidere med en test der en romsonde skal sendes mot en asteroide 26. september.

En oppskyting avhenger av at det ikke blir nødvendig å reteste batteriene på et nødsystem som iverksettes om raketten avviker fra sin kurs og er på vei mot bebodd område. Om et slikt unntak ikke innvilges, blir oppskytingen utsatt i enda flere uker.

Målet med romferden er å sjekke om Orion-kapselen som sitter på toppen av raketten, er trygg nok til å frakte astronauter i framtiden.

Hvis alt går bra, kan astronauter så tidlig som i 2024 være klar for en runde rundt månen. Nasas mål er å lande to personer på månens overflate innen utgangen av 2025.