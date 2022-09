Folk samles utenfor Buckingham Palace

Flere og flere mennesker samles utenfor Buckingham Palace torsdag ettermiddag, i tillegg til de vanlige turistene, etter at det ble kjent at dronningen er syk. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

NTB

Mens dronning Elizabeth oppholder seg i Skottland med sviktende helse, samles bekymrede briter utenfor Buckingham Palace i London.

Legen er bekymret for dronningens helse og har sørget for at hun overvåkes medisinsk på slottet Balmoral i Skottland, hennes eget feriested gjennom alle år.

Utenfor slottet er medier i ferd med å rigge seg opp. En rekke TV-kanaler og mediehus sender allerede direkte og rapporterer om situasjonen i det britiske kongehuset.

Dronningens familie er i ferd med å ankomme stedet, hvor regnet øser ned.