Meghan og Kate reiser ikke til Balmoral

NTB

Verken Meghan eller Kate, som er gift med henholdsvis prins Harry og prins William, reiser til slottet Balmoral sammen med ektemennene, ifølge Sky News.

En rekke medlemmer av den britiske kongefamilien har satt kursen mot slottet i Skottland etter at Buckingham Palace meldte at dronning Elizabeth er under medisinsk overvåking og at legene hennes er bekymret.

Meghan, som har tittelen hertuginne av Sussex, kommer ifølge opplysningene til å oppholde seg i London, mens Kate, hertuginnen av Cambridge, er på slottet Windsor sammen med sine tre barn, sier ikke navngitte kilder til Sky News.