Truss fryser britenes energiregning i to år

Statsminister Liz Truss forlater 10. Downing Street på vei til Underhuset for å legge fram sin energiplan.

NTB

Fra 1. oktober og fram to år skal en gjennomsnittshusholdning i Storbritannia betale maks 2.500 pund årlig for energi, sa statsminister Liz Truss torsdag.

En vanlig britisk familie vil med det spare 1.000 pund i året, la hun til.

– Det kommer i tillegg til de 400 pundene som gis i støtte til å takle de høye energiregningene, sa Truss torsdag da hun la fram energiplanen sin i Underhuset.

I tillegg varsler Truss en seks måneders ordning for bedrifter og offentlige organisasjoner som vil gi tilsvarende støtte gjennom vinteren. Den skal gi målrettet støtte til spesifikke bransjer.

Det er foreløpig ikke satt et tak på energikostnader for bedrifter, og et spesifikt tall på støtte er ikke gitt på grunn av forskjeller i hvordan energimarkedet fungerer.

Sier nei til å ta av superprofitt

Truss vil ikke innføre skatt på superprofitt for energiselskaper, som håver inn penger på de høye gass- og strømprisene. Det er hun blitt refset for av opposisjonen.

Også torsdag ble Truss møtt med høylytte krav fra opposisjonen om å ta av energiselskapenes superprofitt. Dette avviste hun.

– Vi skal ikke gi etter for opposisjonen som vil at dette skal finansieres med skatt på superprofitt, sa hun, og la til at vil undergrave nasjonale interesser.

Hun har i tillegg varslet skattelettelser, noe hun mener vil skape flere arbeidsplasser og tiltrekke seg investeringer.

Prisgarantien, som forventes å koste flere titalls milliarder, skal finansieres gjennom mer statlige låneopptak.

Enorme kostnader

Det er ventet at pakken vil bli svært dyr. Truss har ikke gitt noe anslag på pakkens totale kostnad, men sa at det vil bli redegjort for seinere.

– Vi står overfor en global energikrise og det er ingen gratis løsninger. Dette kommer til å koste, sa Truss.

Hun gjorde det klart at det er Vladimir Putins «motbydelige krig i Ukraina» som har ført til energikrisen. Samtidig sa hun at det er viktig å få fortgang i egen energiproduksjon for å løsrive seg fra det hun omtalte som diktator-regimer.

Det skal Storbritannia gjøre med en storstilt satsing på fornybar energi, men også ved å ta i bruk mer fossil energi. Truss varsler blant annet at forbudet mot utvinning av oljeskifer oppheves.