Hillary Clinton: Fascinerende å få intervjue modige kvinner

NTB

Politikeren og USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton intervjuer en rekke kvinner som inspirerer henne i sin nye dokumentarserie «Gutsy».

Serien slippes ut på strømmetjenesten Apple TV+ 9. september og er basert på boken «The Book of Gutsy Women» fra 2019, som Clinton skrev sammen men datteren Chelsea Clinton, skriver The Sydney Morning Herald.

Clinton anslår at hun selv har blitt intervjuer «rundt en million ganger», men i serien er det hun som tar på seg intervjuer-hatten for å grave i andre kvinners historier.

– Det var utrolig opplysende, og jeg må si at det tok meg litt før jeg forsto forskjellen, sier Clinton til avisen.

– Jeg synes det var fascinerende, og jeg er veldig glad for å få muligheten til å gjøre dette, sier hun videre.

Clinton var utenriksminister under Barrack Obamas presidentperiode og presidentkandidat for Det demokratiske partiet i 2016. Hun var senator for delstaten New York fra 2001 til 2009, og hun er gift med USAs 42. president Bill Clinton.