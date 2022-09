Menn tar større sjanser om de er spådd flaks

Overtro og oppførsel basert på overtro er svært vanlig over hele verden.

Nye studier viser at menn, i større grad enn kvinner, er tilbøyelige til å ta økonomisk risiko om de blir spådd å skulle vinne, selv om de ikke er overtroiske.

I en av totalt tre studier ble 693 deltakere spådd. De fleste av dem beskrev seg selv som ikke-troende. De ble presentert med enten positivt, nøytralt eller negativt bilde av livet deres og framtidig økonomisk suksess.

Deretter svarte de på spørsmål om i hvilken grad de tar økonomiske sjanser. Mannlige deltakere som nettopp hadde blitt spådd hell og lykke, var klart mer tilbøyelige til å ta en sjanse. Kvinner, selv de med lysende framtid spådd, var ikke like klare for å satse finansene.

193 nye deltakere var plukket ut til et laboratorieforsøk der de skulle spille et pengespill på nett – med ekte penger. Igjen var de som hadde fått en positiv spådom i forkant, mer tilbøyelige til å risikere å spille bort pengene. I denne studien var menn og kvinner like spilleklare.

Det lille som er gjort vitenskapelig viser at overtro kan bidra til å takle usikkerhet, og at overtroiske ritualer i forkant av en handling kan heve prestasjoner.

Å bli spådd er en svært populær overtro som ikke er blitt forsket mye på.

De nye studiene er publisert i tidsskriftet PLOS ONE og gjennomført av Xiaoyue Tan og teamet hans fra Erasmus University Rotterdam i Nederland.