Pentagon stanser alle nye leveranser av F-35 jagerfly: Har oppdaget kinesisk komponent i USAs prestisjefly

Uvisst om norske F-35-fly er berørt av den nye avsløringen. Nå starter Pentagon arbeidet med å finne ut hvordan feilleveransen kunne skje.

Det er fly- og våpenprodusenten Lockheed Martin som nå slår alarm etter at det er påvist en komponent med kinesiskprodusert metall i det avanserte jagerflyet.

USA og Kina har lenge hatt et anstrengt forhold både politisk, militært og økonomisk. Begge land har i perioder innført strenge handelsrestriksjoner og straffetoll på ulike råvarer og ferdige produkter.

Nå er det avdekket at et av USAs viktigste våpen, det supermoderne og kraftfulle F-35, har en magnetdel som består av metall med Kina som opprinnelsesland.

Bruk av kinesiskproduserte komponenter i våpenindustrien bryter med USAs føderale forsvarsoppkjøpsregler. Det er forbudt for nasjonale våpenprodusenter å benytte seg av teknologi og deler som er dokumentert produsert og levert av Kina.

Uvisst om norske fly har den kinesiske komponenten



Ifølge CNN skal komponenten bestå av en magnet-funksjon som brukes i F-35.

Det er ikke kjent om noen av de norske F-35-flyene har det kinesiske metallet som er oppdaget på enkelte fly.

– Det er for tidlig å si hva slags konsekvenser dette vil ha for de videre leveransene, men siden dette påvirker alle partnerlandene så forventer vi en relativt rask avklaring i saken, sier spesialrådgiver i Forsvarsmateriell, Endre Lunde, til ABC Nyheter.

Han forklarer bakgrunnen for at Pentagon nå velger å stanse sine leveranser på ubestemt tid, slik:

– Det som har skjedd er at en underleverandør til en underleverandør til motorprodusenten har brukt spesialmetaller som viser seg å opprinnelig komme fra Kina i produksjonen av en magnet som igjen er montert i en motorkomponent. Sannsynligvis vet ikke leverandøren av metallene en gang at de er brukt til F-35, så dette utgjør ikke noen som helst risiko for flyene, understreker Lunde.

– Ingen ytelses-, kvalitet-, sikkerhets- eller sikkerhetsrisiko

Lockheed Martin F-35 er et femtegenerasjons stealth-kampfly utviklet av USA og Storbritannia, med bidrag fra en rekke partnerland. Flyet finnes i tre varianter.

Norge skal kjøpe inntil 52 kampfly. De første F-35-flyene landet i Norge 3. november 2017. Norge har hittil mottatt 34 fly, men ti av disse benyttes til treningsformål i USA. Ifølge Forsvaret skal Norge motta ytterligere seks fly i året fram til 2025.

Nå har det amerikanske forsvarsdepartementet inntil videre stanset alle leveranser av F-35 jagerfly. Men flyene som allerede er operative påvirkes ikke av den nye avsløringen.

– Vi har bekreftet at magneten ikke overfører informasjon eller skader integriteten til flyet, og det er ingen ytelses-, kvalitet-, sikkerhets- eller sikkerhetsrisiko forbundet med dette problemet. Flyoperasjonene for F-35-flåten vil fortsette som normalt, sier forsvarsdepartementets talsperson, Russ Goemaere, til Politico.

– F-35 forblir trygt for flyvning

Lockheed Martin skal allerede har funnet en alternativ kilde til metallbiten med tanke på fremtidige leveranser. Samtidig varsler selskapet en grundig analyse for å finne ut hvordan bruken av den kinesiskproduserte magneten kunne skje.

Pentagon vil ikke si noe om hvor mange flyleveranser som nå er forsinket eller hvor mange fly som har den kinesiske metallkomponenten. Norge og en rekke av USAs nærmeste allierte har allerede kjøpt eller skal kjøpe det som regnes som verdens mest avanserte jagerfly.

Lockheed Martin skal etter planen levere opptil 153 F-35-fly i 2022 og har hittil levert 88 av disse. Allerede bestilte leveranser vil bli gjenopptatt så raskt som mulig, skriver Bloomberg.

– F-35 forblir trygt for flyvning, og vi jobber for å løse problemet så raskt som mulig for å gjenoppta leveranser, heter det i en uttalelse fra Lockheed Martin.

Ulovlig for det amerikanske forsvaret å kjøpe eller overta utstyr som baserer seg på leveranser fra Kina

Ifølge spesialrådgiver i Forsvarsmateriell, Endre Lunde, er det etter amerikansk lov ikke tillatt for det amerikanske forsvaret å kjøpe eller overta utstyr som på noen måte baserer seg på leveranser fra Kina, uansett hvor små disse er.

– Siden det amerikanske forsvaret teknisk sett står som kjøper av alle F-35, selv for partnerlandene, så innebærer dette at leveransene av fly til alle F-35-land er stanset mens programkontoret avgjør om det er mulig å levere flyene uten den komponenten som bruker disse metallene. Hvis dette ikke er mulig så må programkontoret søke om dispensasjon fra loven til å bruke komponentene med disse metallene inntil en ny kilde er klar, forklarer Lunde.

