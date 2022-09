Tankesmie: Ukraina har stor suksess i overraskende offensiv i Kharkiv

Ifølge ISW er russiske militærbloggere bekymret for at den nye offensiven kan kutte kommunikasjonslinjer til Kupjansk og Izium, noe som kan gjøre ukrainerne i stand til å isolere russerne der og gjenerobre store områder. Les mer Lukk

NTB

Den ukrainske offensiven i Kharkiv er overraskende, opportunistisk og veldig effektiv, slår den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) fast.