Lokal folkevalgt pågrepet for drap på gravejournalist i Las Vegas

NTB

En lokal folkevalgt i Las Vegas-området ble onsdag pågrepet, mistenkt for å stå bak knivdrapet på en gravejournalist som skrev flere saker om ham før han tapte valg på posisjonen sin i juni.

Demokraten Robert Telles, som har stillingen public administrator, noe à la en bobestyrer i Norge, ble pågrepet av en elitestyrke i sitt hjem onsdag.

Det skjedde etter at etterforskere ransakte boligen hans og beslaglagte kjøretøyer tidligere samme dag i forbindelse med etterforskningen av drapet på gravejournalisten Jeff German fra avisa Las Vegas Review-Journal, sier sheriff Joe Lombardo til avisa.

German ble funnet død utenfor sin bolig lørdag morgen, og politiet tror han ble drept fredag. Ifølge rettsmedisinerne døde han som følge av flere kuttskader.

Tirsdag offentliggjorde politiet en kort video av en person ikledd stråhatt og lyse, oransje arbeidsklær som de mente kunne være involvert i saken. I tillegg offentliggjorde de et bilde av en rød eller burgunder SUV av typen Yukon Denali.

Senere ble Telles avbildet i aviser mens han vasket en lignende bil som var parkert i oppkjørselen hans. Bilen skal ha blitt tauet vekk onsdag.

Flere saker

German hadde skrevet saker om oppstyr på Telles' arbeidsplass, inkludert klager om mobbing, favorisering og et forhold han skal ha hatt med en underordnet medarbeider på kontoret, som håndterer eiendommen til folk som dør uten å ha skrevet et testamente eller med kjente slektninger.

Telles, en advokat innen skifte- og eiendomsrett, vant valget på stillingen sin i 2018. Han tapte primærvalget i juni mot assistenten Rita Reid, og perioden hans går ut 31. desember.

I intervjuer med German om det angivelig dårlige arbeidsmiljøet, forklarte Telles at det var «gamlinger» som gjorde forholdet til den kvinnelige underordnede til mer enn det var, og feilaktig anklaget ham for å behandle dem dårlig.

– Alle mine nye ansatte er superglade, og alle er produktive og gjør det bra, sa Telles til avisa. Senere klagde han på avisas dekning på Twitter og kalte German en «bølle» som var besatt av å skrive om ham.

Sakene beskrives av Las Vegas Review-Journal som utslagsgivende for Telles' valgnederlag. German var også i gang med oppfølgingssaker, og hadde sendt forespørsel om innsyn i kommunikasjon mellom Telles og tre andre tjenestepersoner i fylket.

Sjokk i avisa

Ansvarlig redaktør Glenn Cook i avisa beskriver i en uttalelse pågripelsen både som «en enorm lettelse» og et stort sjokk for redaksjonen i Las Vegas Review-Journal.

– Vi er lettet over at Robert Telles er i varetekt og sjokkert over at en kollega synes å ha blitt drept for å ha skrevet om en folkevalgt tjenesteperson, sier han.

German startet i avisa i 2010 etter å ha jobbet i mer enn 20 år i Las Vegas Sun, der han var spaltist og reporter som skrev om rettsvesenet, politikk, arbeidsliv, det offentlige og organisert kriminalitet.