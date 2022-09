Minst elleve døde da blokk kollapset i Aleppo

NTB

Minst elleve personer, blant dem tre barn, døde da en blokk kollapset i Aleppo nord i Syria onsdag, melder statlig syrisk TV.

Blokka i nabolaget Fardous var på fem etasjer og var angivelig ulovlig bygget. Sju kvinner, tre barn og en eldre mann mistet livet da den raste sammen onsdag kveld.

TV-kanalen melder videre at to personer ble skadd og at sju nærliggende bygg ble evakuert på grunn av frykt for at også de skulle kollapse. Letearbeidet i ruinene pågikk onsdag.

Det statlige nyhetsbyrået Sana siterer Muid Madlaji, som leder byrådet i Aleppo, på at blokka var bygget ulovlig og hadde svak grunnmur. Han la til at området har fått store skader under krigen.

Fardous var opprørskontrollert fram til desember 2016, da regjeringsstyrker med hjelp fra Russland og Iran tok kontroll over østlige deler av byen, som opprørerne hadde kontrollert i fire år.

Mange bygninger i Aleppo er skadd eller lagt i ruiner som følge av den 11 år lange krigen. Hundretusenvis er drept og mer enn halvparten av landets befolkning på 23 millioner før krigen er drevet på flukt.