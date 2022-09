Ukraina ut mot avventende vestlige land som ikke vil stille Putin for retten

Ukraina kritiserer Vesten for å fortsatt holde døren åpen for et fremtidig forhold med Russland. De håper fortsatt vestlige allierte kan bli enige om å stille Putin og hans team for den internasjonal domstol.

Ukraina har lenge kjempet for å opprette en internasjonal domstol for å stille Russlands president Vladimir Putin og hans indre krets for retten for aggresjonsforbrytelser.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) vil ikke kunne ta Putin og hans menn, mener Ukraina.

Denne domstolen skal være uavhengig av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) fordi Ukraina mener de ikke vil være mulig å få dømt Putin i ICC. Dette fordi de mener ICC krever at påtalemyndigheten identifiserer de direkte gjerningsmennene til en forbrytelse og deretter sporer kommandostrukturen oppover. Dette vil gjøre det vanskelig å nå toppen av det russiske regimet.

Hittil har likevel vestlige land vært avventende med å ta steget mot å prøve Putin og andre høytstående russere for krigsforbrytelser. Dette er fordi Vesten ikke vil kutte alle bånd til Russland, mener Andrij Smirnov, nestleder for Ukrainas presidentadministrasjon, som leder landets innsats for å etablere den internasjonale domstolen.

Vil ikke lukke døra helt for Russland

Smirnov kaller det «storpolitikk» og peker på dobbeltmoralen hvor stater på den ene siden fordømmer offentlig aggresjon som okkupasjonen av Ukraina, men på den andre siden setter foten i døra så forholdet til Russland ikke lukkes helt, skriver The Guardian.

Ifølge Ukraina har det spredd seg en oppfatning blant europeiske tjenestemenn at ICC var nok til å straffe de ansvarlige for Ukraina-krigen.

– Det vil være som å stille lederne for konsentrasjonsleirer, men la Hitler og teamet hans gå fri, sier Oleg Gavrisj, en del av Smirnovs team ved presidentkontoret.

Under Nürnberg-rettssakene etter andre verdenskrig ble naziledere stilt for retten for aggresjonsforbrytelsen, som da ble kjent som forbrytelsen mot freden.

Den britiske avisen skriver at Europarådet skal diskutere støtte til Ukrainas forslag om en egen internasjonal domstol på et møte 13. september.

Mener det er ingen problem å få Putin dømt

Smirnov sier noen stater har sett på forslaget med skepsis fordi Putin og hans menn vil bli stilt for retten in absentia. Til de landene vil han understreke at denne domstolen ikke er et spørsmål om symbolikk, og at det ikke spiller noen rolle om presidenten selv er til stede eller ikke.

– Hvis Putins krets blir begrenset til Nord-Korea og Syria – vil det være veldig bra, og hvis han dør i sitt eget land stemplet som en internasjonal kriminell, vil det være en konkret straff, legger han til.

De ukrainske tjenestemennene beroliger også de skeptiske statene med at det ikke vil trenge mye etterforskning for å få Putin og teamet hans dømt. Dette blant annet fordi både FNs generalforsamling og resolusjon fra EU-parlamentet har anerkjent at en aggressiv okkupasjon fant sted, samt at Putin og hans nærmeste allierte ved flere anledninger har innrømmet det de kaller en «militær spesialoperasjon».

Joe Bidens «nei»

De ukrainske tjenestemennenes uttalelser kommer etter at USAs president Joe Biden mandag svarte «nei» på spørsmål om han mente Russland burde settes på USAs liste over statlige sponsorer av terrorisme.

USAs president Joe Biden vil ikke sette Russland på lista over statlige sponsorer av terrorisme.

Flere amerikanske politikere, samt Ukraina har presset på for at Russland skal settes på denne lista sammen med blant annet Syria, Nord-Korea og Iran.

Bidens uttalelse ble satt pris på av Kreml, som ved talsperson Dmitrij Peskov kommenterte at «det bra den amerikanske presidenten reagerte på denne måten».

Tidligere har Russland uttalt at å bli stemplet som sponsorer av terrorisme ville bety ingen vei tilbake for USA.