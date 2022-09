Volodymyr Zelenskyj: Ukrainske styrker har gjenerobret områder ved Kharkiv

NTB

Enkelte områder i nærheten av Kharkiv nordøst i Ukraina er gjenerobret av ukrainske styrker, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Denne uken har vi gode nyheter fra Kharkiv-regionen, sa Zelenskyj i sin daglige tale onsdag.

Men han ville ikke si hvilke steder som er inntatt. Kharkiv-regionen har siden begynnelsen av den russiske invasjonen vært delvis russisk-okkupert.

– Tiden er ennå ikke inne til å navngi stedene der det ukrainske flagget er tilbake, sa han.

Observatører har de siste dagene meldt om et ukrainsk gjennombrudd i Kharkiv-regionen, men det er ikke kommet noen offisiell bekreftelse.

Også i sør har ukrainske styrker innledet en motoffensiv mot russiske okkupasjonsstyrker. Flere landsbyer skal være gjenerobret, men det er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Tidligere onsdag meldte en representant for separatistene i den selverklærte folkerepublikken Donetsk at ukrainske styrker har omringet byen Balaklija. Hvis opplysningene stemmer, kan det føre til problemer for russiske styrker i den viktige byen Izium.