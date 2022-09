FN fester lit til anklager om at ukrainske barn er tvangsflyttet til Russland

NTB

FN mener at anklagene om at ukrainske barn er blitt tvangsflyttet til Russland og adoptert bort til russiske par, er troverdige.

– Vi er bekymret for at russiske myndigheter har innført en forenklet prosedyre for å gi russisk statsborgerskap til barn uten omsorgspersoner, og at disse barna blir adoptert bort til russiske familier, sa Ilze Brands Kheris, leder for FNs menneskerettskontor i New York, til FNs sikkerhetsråd onsdag kveld.

– Det har kommet troverdige anklager om tvangsoverføringer av barn uten voksenfølge til russisk-okkuperte områder eller til selve Russland, la hun til.

Tvangsflyttingen av barna anses som et ledd i en større russisk operasjon der ukrainere blir deportert og tvangsflyttet til russisk-okkuperte områder i Ukraina eller til Russland.