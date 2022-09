Vladimir Putin kritiserer Nobelkomiteen

Russlands president Vladimir Putin kritiserte Nobelkomiteen da han talte til konferansen Eastern Economic Forum i kystbyen Vladivostok i Russland onsdag. Foto: Sergei Bobylev / TASS News Agency / AP / NTB. Les mer Lukk

NTB

Russlands president Vladimir Putin hevder han er glad for at Dmitrij Muratov fikk Nobels fredspris, men antyder samtidig at beslutningen kan ha vært politisk.