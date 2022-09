Tayeb Khan sover på bakken utenfor ruinene av sitt eget hus

Flomrammede i Pakistan:

Izhar Yousafzai – Bistandsaktuelt

Konsekvensene av flommen i Pakistan har rammet befolkningen hardt. – Vi står uten tilgang på mat og drikkevann, og vi sover i gjørme, sier Khan.

– Vi tilbragte hele natten på taket og så døden foran oss mens vannet steg opp langs grunnmuren på huset vårt, forteller 40 år gamle Tayeb Khan.

Han bor i landets nordvestlige provins, Khyber Pakhtunkhwa, i landsbyen Manzoori.

Han er én av over 33 millioner mennesker som har blitt rammet av flommen landet over.

Da flommen nådde huset deres flyktet han sammen med sin kone og to år gamle datter opp på taket, men hans mor i 80-årene nektet å forlate huset.

– Et titalls ganger sa jeg til moren min at hun måtte dra fra huset før det ble for sent, men hun nektet å dra og sa at hun heller ville dø enn å forlate hjemmet sitt.

Khan viser oss merke på veggen etter hvor høyt vannet sto og forteller at de var lettet da vannstanden hadde gått ned morgenen etter. Han peker på husets metallinngangsport, som flommen dro med seg, og som sist ble sett fire meter fra huset.

Det er gjørme alle steder og i alle husene i landsbyen til Khan. Møbler, kjøkkenredskaper og andre verdisaker ble totalt ødelagt av flommen.

– Jeg var bare bekymret for min mor, men takk Gud så gikk det bra.

Isolerte katastrofeområder

Flommen skyldes ekstreme mengder nedbør som har oversvømt landets største elver, inkludert Kabul-elva, Indus-elva og Swat-elva, samtidig som landets viktigste demninger har vært fylt til randen.

Tayeb Khan forteller at to av tre rom i huset ble ødelagt av flommen. Les mer Lukk

Ifølge NDMA har mer enn 1300 mennesker mistet livet som følge av kraftige skybrudd og flom siden 14. juni i år. Minister for klima og miljø, Sherry Rehman forteller at hvert tredje omkomne er barn i et intervju med AFP news agency.

Der den hardest rammede provinsen er Sindh-provinsen, etterfulgt av provinsene Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa og Punjab.

Mer enn 1 million hus er sterkt rammet av monsunregn og flom landet over, ifølge NDMA.

I tillegg til folks hjem har flommen drept mer enn 700.000 buskap og skylt med seg 5564 kilometer med vei over hele Pakistan, hvilket har ført til at mange katastrofeområder nå er isolert fra resten av landet.

Matmangelen er nå stor i flere deler av landet, og de fleste husstander står uten tilgang til drikkevann.

Etterlyser hjelp fra myndighetene

Et annet flomoffer fra Manzoori, Taj Malook, forteller at de ikke en gang har vann til å vaske hendene.

– Vi hadde en brønn i landsbyen min og den har flommen tatt med seg. Det er nå gjørme i vannrørene og pumpen virker ikke lenger, sier han.

Hundrevis av brønner har blitt tatt av flommen og myndighetene jobber for å tilby alternative drikkevannskilder.

Taj Malook forteller at de er uten vann etter at flommen ødela brønnen i landsbyen. Les mer Lukk

– Vi sørger jevnlig for vanntanker og vann på flaske i landsbyene, for det vil ta tid å gjenoppbygge brønnene, forteller representant for myndighetene i Charsadda i provinsen Khyber Pakhtunkhwa, Sania Safi.

– Slik det er nå konsentrerer vi oss først om å gi flomofrene mat og skikkelig husly.

Mohammed Ljaz fra landsbyen Khiyali etterlyser hjelp fra myndighetene, etter at huset hans ble ødelagt i flommen.

Han er i nesten seksti år gammel, og har ingen til å hjelpe seg med å fjerne massene fra huset.

– Nå har vannet trukket seg tilbake på grunn av hellingen i området her, men jeg har ikke mulighet til å få fjernet all gjørmen. Jeg har heller ikke sett noe til hjelpen fra myndighetene.

Han forteller at han sover ute under åpen himmel, uten strøm i den brennende sommerheten og med mygg alle steder.

Safi sier at distriktsadministrasjonen vil ta hånd om å fjerne all gjørme og rengjøre husene slik at flomofrene kan vende tilbake til hverdagen.

Mohammed Ljaz står bak den ødelagte veggen til huset sitt. Les mer Lukk

Alvorlig mangel på mødrehelsehjelp

Ifølge FNs befolkningsfond (UNDP) er det over 650.000 gravide kvinner blant de rammede av flommen, hvorav 73.000 har termin i løpet av september, og har behov for umiddelbar helsehjelp.

På grunn av at mange helsestasjoner i avsidesliggende landsbyer er stengt på grunn av ødeleggelser, er det en alvorlig mangel på mødrePhelsehjelp.

Myndighetsrepresentant Sania Safi bekrefter at de gjør sitt ytterste for å få tilbudet tilbake i drift, men at gravide står ovenfor særlige utfordringer.

– Vi har fått i gang igjen mange av helsestasjonene som har blitt rammet av flommen og sørget for nytt utstyr slik at de kan håndtere uventede og plutselige fødsler, sier hun.

Midlertidige helsestasjoner settes opp for mødre og barn i spesielt kriserammede områder i Charsadda-distriktet. Les mer Lukk

I landsbyen Khiyhali, i Khyber Pakhtunkhwa-distriktet, er Hameeda Bibi (35) midt i arbeidet med å rengjøre husholdningsartikler fulle av gjørme.

I Khiyhali er mer enn 25 hus blitt rammet av flommen.

– Vi har verken strøm eller vann, og her hvor hele området tidligere var fullstendig oversvømt har flommen lagt igjen over en meter tykk gjørme, sier Bibi.

Hun er bekymret for hvordan de skal få fjernet all gjørmen, og hva de skal gjøre med alle gjenstandene som er blitt ødelagt.

– Vi graver frem et og et møbel fra gjørmen, og nesten hver eneste er ubrukelig. Vi har ikke penger til å reparere huset og kjøpe nye møbler.

Både stats- og provinsmyndigheter har opprettet bankkontoer og ber folk donere penger og hjelpe flomofrene.

Finansministeren i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, Taimoor Jhagra, forteller at bare i hans provins kommer regningen etter flommen, på 100 milliarder pakistanske rupi.

De totale skadene etter flommen i hele landet kan komme på over ti milliarder dollar.

Møbel for møbel graver Hameeda Bibi seg gjennom det ødelagte huset i landsbyen Khiyhali. Les mer Lukk

– Vi gir en halv million pakistanske rupi for hvert menneske som har mistet livet i flommen, og to hundre tusen rupi per menneske som er skadd, sier Jhagra.

I tillegg vil myndighetene hjelpe folk som har fått husene sine delvis ødelagt med to hundre tusen rupi, mens eieren av et totalskadd hus vil få utbetalt en halv million rupi til gjenoppbygging.

(Denne saken ble først publiert på Bistandsaktuelt).