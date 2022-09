«Dommedagsbreen» i Antarktis smelter dobbelt så raskt som forskerne trodde: Kan utløse klimakatastrofe

Da forskerne sendte ned en ubemannet ubåt for å kartlegge vannforholdene under den gigantiske isbreen i Vest-Antarktis, fikk de bekreftet sine verste antagelser.

Etter å ha analysert prøvene og bildene fra undervannsbåten, konkluderer forskerne med at den såkalte «Dommedagsbreen» har potensial til å trekke seg tilbake med dobbelt så høy hastighet som det satellitter har påvist i løpet av det siste tiåret.

Det kommer frem i en ny forskningsrapport publisert i vitenskapstidsskriftet Nature.

Enormt potensial til å øke verdens havnivå

Nyheten betegnes som alarmerende for havnivået, som i verste fall kan bli hevet med flere meter. Det vil få enorme konsekvenser for flere hundre millioner mennesker som i dag bor i kystnære områder.

«Dommedagsbreen», hvis egentlige navn er «Thwaites Glacier», er en uvanlig bred og vidstrakt antarktisk isbre. Den er på størrelse med delstaten Florida i USA. Breen er en del av Amundsenhavet, øst for Mount Murphy, på Walgreen Coast of Marie Byrd Land i Vest-Antarktis.

Breen blir nøye overvåket på grunn av sitt enorme potensial til å øke verdens havnivå. Det forskerne er redde for nå er konsekvensene av at breen smelter med dobbelt så høy hastighet som det forskerne tidligere trodde var mulig.

– Thwaites klamrer seg fast og henger etter fingertuppene

Data innsamlet av miniubåten skal ha gitt forskerne svar på hvorfor breen nå er i ferd med å gå i oppløsning i et tempo som forbløffer vitenskapsfolk. Det viser seg at breen krymper om lag 2,1 kilometer per år, noe som er en fordobling av tilbaketrekningshastigheten observert via satellitt mellom 2011 og 2019.

Dermed er breens tidligere antatte øvre grense for den potensielle krympehastighet betydelig overskredet, skriver abc.net.au.

– Thwaites klamrer seg fast og henger etter fingertuppene i dag. Vi bør forvente å se store endringer over små tidsskalaer i fremtiden, selv fra ett år til det neste. Den har potensial til å krympe i enda større hastighet, sier Dr. Robert Larter, marin geofysiker og medforfatter av den nye studien i Antarktis.

I flere tiår har forskere vært bekymret for «Dommedagsbreen». Allerede i 1973 stilte forskere spørsmålstegn ved risikoen for kollaps. Senere oppdaget forskere at varme havstrømmer kunne smelte breen nedenfra, og få den til å destabiliseres.

Har nok vann til å heve havnivået med opptil fire meter



I 2020 fant forskere bevis på at varmt vann strømmer over bunnen av isbreen og smeltet den nedenfra. Året etter viste en studie at Thwaites ishylle, som hjelper til med å stabilisere isbreen og holde isen tilbake fra å strømme fritt ut i havet, risikerer å bli knust innen fem år, skriver CNN og Washington Post.

Dersom forskernes nye funn og beregninger skulle slå til, vil konsekvensene være katastrofale. Kollapser breen fullstendig kan havnivået stige til faretruende nivå.

Ifølge NASA har Thwaites-breen nok is til å heve havnivået med opptil 16 fot, tilsvarende nærmere fire meter, dersom hele den gigantiske isbreen går i oppløsning og blir til vann.

