Leder for Hongkongs journalistlag pågrepet

NTB

Lederen for Hongkongs journalistforening, Ronson Chan, ble pågrepet onsdag, kun noen uker før han skulle forlate byen for et studieopphold i England.

En politikilde sier til AFP at Chan ble pågrepet for å ha forårsaket uro på et offentlig sted og hindret politiets arbeid.

Ifølge Channel C, nettavisen Chan jobber for, ble han pågrepet mens han var på jobb for å dekke et møte med eiere av offentlige boliger i Hongkong.

Chan skulle etter planen reise fra Hongkong i slutten av september for å delta på et seks måneder langt studieopphold for journalister ved Oxford-universitetet i England.