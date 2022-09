Russland ber om avklaring rundt Zaporizjzja-rapport

NTB

Russland ber Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om «avklaringer» rundt rapporten om det okkuperte ukrainske atomkraftverket i Zaporizjzja.

– Det er behov for ytterligere avklaring ettersom det er flere problemer med rapporten. Jeg har ikke tenkt å ramse dem opp, men vi må få disse avklaringene fra IAEA-sjefen, sier utenriksminister Sergej Lavrov til det russiske nyhetsbyrået Interfax onsdag.

Etter at rapporten ble lagt fram tirsdag, beklaget Russlands FN-ambassadør at Ukraina ikke ble tillagt skyld for artilleriangrep mot det russiskokkuperte kraftverket.

– Vi beklager at rapporten ikke navngir kilden for beskytingen direkte, sa Vasilij Nebenzia i et møte i FNs sikkerhetsråd, der IAEA-direktør Rafael Grossi redegjorde for byråets inspeksjon ved kraftverket nylig.

– Vi forstår din posisjon som internasjonalt tilsyn, men i dagens situasjon er det viktig å påpeke ting direkte, sa FN-ambassadøren.

I rapporten som bla lagt fram tidligere på dagen, ba FN om en demilitarisert sone rundt kraftverket. Russiske styrker tok kontroll over kraftverket tidlig i krigen, men det er fortsatt ukrainsk personell som står for driften.