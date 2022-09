Minst ti har omkommet i tyfon i Sør-Korea

En bygning blir tatt av skred etter at tyfonen Hinnamnor rammet Pohang i Sør-Korea. Minst ti personer er omkommet som følge av uværet. Foto: Kim Hyun-tae / Yonhap via AP / NTB

NTB

Dødstallet som følge av tyfonen Hinnamnor har steget til ti, opplyser sørkoreanske myndigheter.

Tyfonen er en av de største som har truffet Sør-Korea på flere tiår. Store nedbørsmengder har ført til oversvømte gater og ødeleggelser på bygninger og infrastruktur.

I havnebyen Pohang sørøst i landet, et av de hardest rammede områdene, ble sju døde og to overlevende hentet ut fra en parkeringsgarasje som var under vann. Parkeringsgarasjen lå under en boligblokk, og de ni hadde blitt sittende fast der da de gikk ned for å flytte bilene sine mens regnmassene skylte ned.

Letearbeidet fortsatte onsdag. To personer er fortsatt savnet.

Hinnamnor har tvunget mer enn 4.700 til å forlate hjemme sine, og har ødelagt mer enn 12.000 boliger og andre bygg. Nesten 90.000 boliger mistet strømmen, men de fleste hadde onsdag fått den tilbake, ifølge sørkoreanske myndigheter.

Før tyfonen ble mer enn 600 skoler landet rundt stengt og lokale flyselskaper innstilte mer enn 250 innenlandsavganger.