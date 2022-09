Ulf Kristersson: Konservativ veteran med vanskelig utgangspunkt

Moderaternas leder Ulf Kristersson i byen der han vokste opp, Eskilstuna, etter at det var blitt utløst skudd på en lekeplass. Foto: Per Karlsson/TT / NTB

NTB

Moderaternas leder Ulf Kristersson har vært en skikkelse i svensk politikk siden 1980-tallet. All den erfaringen må tas i bruk dersom han skal klare å erobre statsministerembetet med støtte fra fire partier med vidt forskjellige agendaer.

Høsten 2018 manglet Ulf Kristersson 21 stemmer for å bli statsminister. Men fraværet av de 21 stemmene signaliserte en ny tid i svensk politikk. Centerpartiet og Liberalerna ville ikke stemme på 58-åringen fordi de ikke ville stille seg bak en regjering med støtte fra Sverigedemokraterna.

– Dette er nok den alvorligste krisen jeg har opplevd i Alliansen i alle mine år i politikken. Det er en unik hendelse at alliansepartier stemmer nei til en borgerlig statsminister. Det er nok det største som har skjedd i borgerlig politikk på 40 år, sa Kristersson på en pressekonferanse etter avstemningen.

«Alliansen for Sverige» – de fire borgerlige partiene som hadde samlet seg bak et felles regjeringsalternativ under Fredrik Reinfeldt i tre valg på rad – var i praksis død. For Kristersson betydde det at han måtte bruke fire år på å samle et nytt regjeringsalternativ.

Trakk til høyre

Kristersson har vært ute en vinternatt før, som det blant annet blir beskrevet i SVTs profil av ham. Han har både tapt og vunnet makt i harde politiske strider. I valgkampen i 2018 var Kristersson tydelig på at samarbeid med Sverigedemokraterna var uaktuelt. Valgresultatet gjorde det imidlertid nærmest umulig å danne en borgerlig regjering uten noen form av støtte fra landets tredje største parti.

Fire år senere har både Socialdemokraterna og Moderaterna trukket til høyre i spørsmål om kriminalitet og integrering, og holdningen til samarbeid er sterkt endret. Istedenfor en borgerlig firepartiregjering med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna ønsker Kristersson seg først og fremst en M-KD-regjering – som kan samarbeide godt med blant annet Sverigedemokraterna, sa Kristersson til Aftonbladet.

Problemet hans er at de fire partiene han trenger ikke vil det samme. Liberalerna og Sverigedemokraterna ønsker ikke å samarbeide med hverandre, og hvorvidt Sverigedemokraterna vil i regjering overhodet er et åpent spørsmål. I tillegg sliter Moderaterna på meningsmålingene, og Kristersson har lavere tillit i befolkningen enn statsminister Magdalena Andersson.

Tapte ledervervet

Ulf Kristersson er født i Lund, men vokste opp utenfor Eskilstuna som sønn av en økonom og en lærer. Etter førstegangstjenesten dro han til Uppsala – for øvrig hjembyen til Magdalena Andersson – for å studere økonomi. Det tok imidlertid åtte år før han ble kvalifisert som siviløkonom, blant annet fordi han brukte veldig mye av tiden sin på politikk.

Kristersson hadde vært engasjert i Moderaterna siden gymnastiden, og ble valgt som leder for MUF i 1988. Der ble han ansett som lederen for en mer nyliberal gruppe, og det var strid innad i ungdomspartiet i flere år, skriver Sydsvenskan. Det siste året satt han som både Muf-leder samtidig som han var vararepresentant i Riksdagen. I 1992 utfordret den mer konservative Fredrik Reinfeldt Kristersson til kamp om partiledervervet. På landsmøtet i Lycksele tapte Kristersson vervet med knappe tre stemmer.

Det var også i ungdomspartiet at Kristersson traff kona Birgitta Ed, som falt for den senere partilederen tross at han var en besserwisser, skriver Expressen. De har i dag tre adopterte døtre. I en uventet parallell med den norske statsministerfruen Marit Slagsvold valgte Ed i 2018 å slutte i PR-bransjen og begynne på teologistudiet, skriver Svensk Damtidning.

Bodde i diakonileilighet

Fra 1994 til 2000 var Kristersson fast innvalgt i Riksdagen, før han tok et par år i det private næringslivet. Fra 2002 gikk han inn i lokalpolitikken på heltid igjen, først i Strängnäs og senere i Stockholm, der han var sosialbyråd. Etter valget i 2010 ble det en retur til rikspolitikken da den tidligere rivalen Reinfeldt hentet inn Kristersson som sosialforsikringsminister.

Gjennom et langt liv i offentligheten har Kristersson stort sett unngått kontroverser, men i 2001 innrømmet han at han hadde betalt vaskehjelp svart. Sju år senere ble det avslørt at han bodde i en leilighet ment for mennesker i utsatte livssituasjoner. Leiligheten var eid av Ersta Diakonisällskap, som Stockholm by kjøpte tjenester av, men en bestikkelsesetterforskning i saken ble henlagt.

Da Reinfeldt og de borgerlige partiene tapte makten i 2014, gikk Kristersson over i en rolle som Moderaternas finanspolitiske talsperson. Stemningen i Moderaterna var imidlertid gjennomgående dårlig gjennom den første opposisjonsperioden. Den nye lederen Anna Kinberg Batra åpnet for å samarbeide med høyrepopulistene i Sverigedemokraterna, noe som fikk deler av partiet til å se rødt. Bare ett år før valget gikk Kinberg Batra av og Kristersson ble valgt som erstatter.