Avis: Ny tiltale mot Steve Bannon

Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon vil i løpet av uka bli tiltalt i en ny straffesak i New York, opplyser kilder til avisa Washington Post. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannen vil i løpet av uka bli tiltalt i en ny straffesak i New York, opplyser kilder til Washington Post.

Bannon ventes å meldte seg for påtalemyndigheten i delstaten torsdag, får avisa opplyst av kilder med kjennskap til saken.

Om det blir tatt ut en ny tiltale mot ham, skjer det kun en drøy måned etter at han ble funnet skyldig i å ha utvist forakt mot Kongressen, fordi han ikke møtte til en høring om Kongress-opprøret 6. januar 2021.

Avisa har ikke klart å få klargjort akkurat hva saken handler om, men skriver at kildene antyder at det vil dreie seg om lignende forhold som Bannon var anklaget for i en tidligere føderal bedragerisak, som ekspresident Donald Trump benådet ham i.

I den saken hevdet påtalemyndigheten at Bannon og flere andre hadde underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Hundretusener av givere som hadde donert til sammen 25 millioner dollar til kampanjen, ble svindlet, ifølge en føderal statsadvokat. Pengene skulle gå til å bygge en grensemur mot Mexico.

Den angivelige tiltalen i New York kan være dårlig nytt for Bannon. Benådningen han fikk av Trump gjelder kun i føderale saker, ikke saker på delstatsnivå.

Bannon var sjefstrateg for Trump under valgkampen i 2016.