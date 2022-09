Golfstater ber Netflix fjerne innhold de anser som støtende

NTB

Golfstatene truer Netflix med rettslige skritt for å ha innhold på plattformen som «er i strid med Islam». Statlige saudiske medier skriver at det er snakk om innhold med homofile karakterer.

I en felles uttalelse fra Saudi-Arabias medietilsyn og Golfrådet (GCC), som har hovedkvarter i saudienes hovedstad Riyadh, spesifiseres det ikke hva slags innhold som regnes som støtende, men det vises til innhold som «er i strid med islamske verdier».

– Plattformen er kontaktet for å fjerne dette innholdet, inkludert innhold som er rettet mot barn, heter det i uttalelsen. GCC inkluderer i tillegg til Saudi-Arabia Qatar, Oman, Kuwat, Bahrain og De forente arabiske emirater.

Myndighetene vil «følge opp plattformens etterlevelse av direktivene» og om innholdet ikke tas ned vil «de nødvendige rettslige stegene tas», heter det.

Statlige medier i Saudi-Arabia går hakket lenger, og viser til filmer og TV-serier med LHBT+-karakterer. Nyhetskanalen Al Ekhbariya beklager «filmer og TV-serier for barn med scener som promoterer homoseksualitet» under et såkalt dekke.

En advokat som ble intervjuet på lufta, sa ifølge nyhetsbyrået AFP at disse er «veldig uheldige og smertefulle klipp for våre barn, barnebarn og den neste generasjonen».

I et annet segment, også det på Al Ekhbariya, ble det vist klipp fra en animasjonsserie der to kvinnelige karakterer kysser. Ansiktene deres var gjort uskarpe.