Zelenskyj-rådgiver sier Ukraina fører to motoffensiver

Ukrainske soldater forbereder seg på å skyte mot russiske posisjoner i Kharkiv. Ifølge en høytstående rådgiver til landets president fører det ukrainske forsvaret to motoffensiver mot de russiske styrkene. Foto: Andrii Marienko / AP / NTB

NTB

Det ukrainske forsvaret har begynt to motoffensiver mot russiske stillinger øst og sør i landet, ifølge president Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj.

Arestovytsj sa ikke mer om hvor de angivelige motoffensivene finner sted, og la til at det er opp til generalstaben å offentliggjøre slik informasjon. Han sa imidlertid at styrkene legger de russiske styrkene under press.

Motoffensivene er ment å skulle binde opp russiske reserver og forhindre de russiske styrkene fra å forsterke seksjoner ved fronten på bekostning av andre seksjoner, sa Arestovytsj videre.

Utspillet hans er ikke verifisert, men korrespondenter fra statlig russisk TV meldte tirsdag at landsbyen Balaklija i Kharkiv-regionen i Øst-Ukraina var blitt angrepet.

Den ukrainsk motoffensiv i Kherson-regionen i sør ble innledet forrige uke, men det har kommet veldig lite informasjon fra ukrainsk hold om utviklingen ved fronten. Britisk og amerikansk etterretning har antydet at ukrainerne har gjort framskritt i området.

President Volodymyr Zelenskyj møtte militærledere tirsdag for å diskutere situasjonen, men kom ikke med detaljer i sin daglige videotale.