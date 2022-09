Avis: Informasjon om et annet lands atomarsenal beslaglagt i Trump-razzia

FBI fant blant annet dokumenter med informasjon om et annet lands atomarsenal og om topphemmelige amerikanske militæroperasjoner da de 8. august slo til mot Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago, opplyser kilder til avisa Washington Post. Les mer Lukk

NTB

