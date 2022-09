Redd Barna: 1.000 barn er drept eller såret i Ukraina

NTB

Redd Barna har fått bekreftet 1.000 tilfeller der barn er drept eller såret på grunn av krigen i Ukraina, opplyser hjelpeorganisasjonen.

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar er i snitt fem barn drept eller såret i landet daglig, går det fram av en analyse Redd Barna har gjort av FN-tall. Minst 372 er drept og 635 såret, heter det videre.

– Hensynsløs vold, blant annet bruken av eksplosive våpen i byområder, har gått hardt ut over barn de siste seks månedene. Dette kommer på toppen av åtte brutale år med konflikt øst i landet, sier Sonia Khush, Redd Barnas landdirektør i Redd Barna i en pressemelding.

Redd Barna skriver videre at så lenge kampene fortsetter øst og sør i landet, og hele landet er utsatt for luftangrep, må mange barn må søke tilflukt i bygninger som blir angrepet. Dem som overlever, er svært utsatt for alvorlige fysiske og psykiske skader.

– Våre folk i Ukraina fortsette å overvåke den katastrofale innvirkningen denne krigen har på barn og familier som har utstått mer enn åtte år med konflikt. Verden må handle nå, sier Khush videre.