Terrorsiktet nordmann kan bli løslatt i Jemen

NTB

Den terrorsiktede nordmannen Anders Cameroon Østensvig Dale (43) fra Nesodden kan bli løslatt i Jemen i en fangeutveksling, melder NRK.

Flere eksperter sier NRK at det er en risiko for at den etterlyste nordmannen kan gå under radaren igjen.

Dale konverterte til islam i 2008 og besøkte Jemen flere ganger før han forlot sin høygravide kone i Norge og reiste til landet for godt mot slutten av 2011. Her skal ha sluttet seg til Al Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP), men han ble fengslet i fjor.

AQAP og houthiene kriger mot hverandre i Jemen. Likevel har gruppene de siste årene gjennomført en rekke fangeutvekslinger. Ifølge en rapport fra den EU-støttede tenketanken Sana'a Center for Strategic Studies kan AQAP få ut så mange som 20 fanger i bytte for en spesielt verdifull houthi-fange.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siktet Dale etter terrorparagrafen i 2014. Senere samme år ble det kjent at Dale var ført opp på amerikanske myndigheters liste over globale terrorister.

Internasjonalt etterlyst

Norske myndigheter fikk ifølge NRK informasjon om arrestasjonen i slutten av 2021 etter at de lenge hadde vært usikker på om Dale var i live.

43-åringen har vært internasjonalt etterlyst i en årrekke. Norske myndigheter har lenge vært i villrede om hvor den terrorsiktede nordmannen er. Hvis han blir løslatt, kan han forsvinne igjen, sier Jemen-kjennere til kanalen.

Advokat Solveig Høgtun, som er oppnevnt som forsvarer for Dale, sier til NRK at hun ikke kan kommentere saken eller svare på spørsmål uten å ha snakket med sin klient.

Blir neppe utlevert

Noen måneder etter at Dale hadde kommet til Jemen, lekket flere europeiske etterretningstjenester en nyhet om at Dale var «operativ» og at han ventet på ordre om å utføre et terrorangrep i vesten.

Noen utlevering av Nesodden-mannen er neppe aktuelt å be om fra norsk side.

– Det sitter langt inne for Norge å be om en utlevering direkte til houthiene, ettersom de ikke er anerkjent av Norge som en stat, sier professor ved NMBU og Jemen-kjenner Stig Jarle Hansen til NRK.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at de ikke har ytt konsulær bistand til Dale. UD vil ikke svare på om houthiene er kontaktet om saken.