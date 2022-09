IAEA-sjef: De stridende i Ukraina leker med ilden

NTB

IAEA-sjef Rafael Grossi advarte mot en stor katastrofe ved kjernekraftverket i Zaporizjzja i Ukraina da han tirsdag kveld talte i FNs sikkerhetsråd.

– Vi leker med ilden, og noe svært, svært katastrofalt kan komme til å skje, sa Grossi da han redegjorde for situasjonen ved Ukrainas største atomkraftverk.

Han leder Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og var nylig i Ukraina sammen med en rekke IAEA-eksperter som inspiserte kraftverket.

– Angrepene mot anlegget må stanse, militære kjøretøy inne i bygningene må fjernes, og den eksterne kraftforsyningen til reaktorene må sikres, sier Grossi.

– Russland har all skyld

Norge krevde i sitt innlegg i Sikkerhetsrådet at russiske styrker straks trekker ut styrkene som er utplassert i og ved Zaporizjzja-anlegget og alle andre atomanlegg i Ukraina.

– Sikkerhetssituasjonen ved Zaporizjzja kjernekraftanlegg er forverret ene og alene som følge av Russlands angrep. Det er totalt uakseptabelt at et kjernefysisk anlegg er blitt frontlinje i den pågående russiske krigen mot Ukraina, heter det i innlegget.

Zaporizjzja-verket er okkupert av russiske styrker, men drives av ukrainske teknikere.

IAEA publiserte tidligere tirsdag en rapport som er skrevet på bakgrunn av besøket til de i alt 14 ekspertene. Her ber IAEA om at det straks etableres en demilitarisert sone ved verket for å hindre en atomulykke.

Russisk misnøye

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er fornøyd med at rapporten nevner at det russiske militæret er til stede på atomkraftverket.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia uttrykker på sin side misnøye med rapporten. Under møtet i Sikkerhetsrådet anklaget han Ukraina for angrep mot det russisk-okkuperte anlegget, noe han mener burde stått i rapporten.

Han beskyldte også ukrainske myndigheter for provokasjoner og sa at han ikke kan garantere at dette ikke får alvorlige konsekvenser. I så fall vil dette ene og alene vil være Ukrainas og vestlige lands ansvar, hevdet han.

FN-ambassadørens uttalelser vakte reaksjoner.

– Til tross for Russlands sang og dans her i dag for å unngå å erkjenne ansvar for sine handlinger, har Russland ingen rett ti å utsette verden for unødvendig fare og en mulig kjernefysisk katastrofe, sa den amerikanske diplomaten Jeffrey De Laurentis under møtet i Sikkerhetsrådet.

Ber om demilitarisert sone

FNs generalsekretær António Guterres ber også om en demilitarisert sone rundt atomkraftverket.

– Den nåværende situasjonen er uholdbar, og det beste man kan gjøre for å sikre tryggheten og sikkerheten ved Ukrainas atomkraftverk og for innbyggerne vil være å avslutte denne væpnede konflikten nå, sa Guterres.

Han tok deretter til orde for midlertidige tiltak i påvente av at krigen tar slutt.

– I påvente av slutten på konflikten og reetableringen av stabile forhold er det et påtrengende behov for midlertidige tiltak for å hindre at det skjer en kjernefysisk ulykke som følge av fysisk ødeleggelse forårsaket av militære midler, sa FN-sjefen.