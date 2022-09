EU forvansker visumprosess for russere

Russere bader ved St. Petersburg i juni i år. Nå skal det bli vanskeligere for russere å søke visum til europeiske land, men EU vil ikke innføre et reiseforbud. Arkivfoto: Dmitri Lovetskij / AP / NTB

NTB

EU har besluttet å gjøre det både dyrere og vanskeligere for russere å få visum til EU-land. Den nye ordningen skal også gjelde for visum til Norge.

Forslaget fra EU-kommisjonen innebærer at prisen for å søke visum økes fra 35 til 85 euro. Samtidig økes standard behandlingstid fra 10 til 15 dager, og i enkelte tilfeller må søkerne vente i hele 45 dager. De vil også måtte legge fram mer dokumentasjon for å få søknaden behandlet.

EU-kommisjonen vil i tillegg foreslå at EU-land ikke godkjenner russiske pass som er utstedt i okkuperte områder av Ukraina.

Tiltaket kommer i tillegg til en rekke sanksjoner som er innført mot Russland som straff for den russiske invasjonen av Ukraina. De nye visumbestemmelsene er ventet å bli godkjent av medlemslandene innen få dager, og skal gjelde i 22 EU-land som er med i Schengen-samarbeidet, samt i Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.

EUs justis- og innenriksministre besluttet i forrige uke å avvikle en ordning som ble innført i 2007, og som gjorde det lettere for russere å søke visum til EU-land. De ba samtidig EU-kommisjonen foreslå nye visumbestemmelser, men uten å innføre reiseforbud.

– Russere bør ikke ha lett tilgang til Den europeiske union, og det å reise til EU er ingen menneskerett, sa EUs innenrikskommissær Ylva Johansson da hun tirsdag la fra EU-kommisjonens forslag.