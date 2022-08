Den ukrainske regjeringen oppfordrer folk til å flykte fra kulda

NTB

Ukrainas regjering råder folk som er i konfliktområdene i øst og sør i landet, til å flykte før kulda slår inn.

– Jeg oppfordrer folk til å evakuere fra Donetsk, Kherson, Zaporizjzja og deler av Kharkiv-regionen før det kalde været slår inn, sa visestatsminister Iryna Veresjtsjuk til ukrainsk TV onsdag.

– Dem som kan, bør planlegge for å gradvis forlate områdene, la hun til.

Den ukrainske regjeringen venter at krigen vil føre til en tøff vinter. På grunn av skader på infrastrukturen, er tilførsel av strøm, vann og varme ikke til stede eller begrenset i deler av landet.

Hun råder ingen til å returnere til områdene før til våren, heller ikke om problemet med oppvarming i konfliktområdene har løst seg. Til nå har regjeringen kun beordret evakuering fra Donetsk-regionen, sa Verestsjuk.

Hun la til at dette for tida er oppe til vurdering for andre områder.