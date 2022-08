USA godkjenner nyutviklede coronavaksiner

NTB

Amerikanske helsemyndigheter har godkjent to nyutviklede vaksiner mot omikronvarianten av coronaviruset.

Både Moderna og Pfizer-BioNTech har videreutviklet coronavaksinen sin til også å fungere mot den siste omikronvarianten av viruset.

Food and Drug Administration (FDA) besluttet onsdag å godkjenne Pfizer-Biontech-vaksinen for bruk blant alle over tolv år, og Moderna-vaksinen for alle over 18 år.

Det britiske legemiddelverket (MHRA) godkjente den oppdaterte Moderna-vaksinen for bruk blant voksne i midten av august, og EUs legemiddelbyrå (EMA) har begge vaksinene til vurdering.