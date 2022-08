Slik lurer Ukraina Russland til å sløse med raketter

Siden starten av krigen har Russland gjentatte ganger meddelt at de har ødelagt flere amerikanskproduserte missiler, inkludert rakettartillerisystemet Himars. Dette er påstander USA har beskrevet som «åpenbart falske».

Russland skal ha sløst med minst ti Kalibr-missiler på falske mål.

Ukraina skal ha funnet en interessant måte å lure Russland til å sløse med de dyre rakettene sine. Ifølge The Washington Post har det ukrainske forsvaret produsert falske rakettkastere av tre, som likner rakettkasterne de har fått tilsendt av USA.

Så langt skal Russland ha brukt minst ti russiske Kalibr-missiler på å angripe lokkemidlene til Ukraina, ifølge The Guardian. Som følge av den store suksessen, har Ukraina nå økt sin produsering av de falske rakettkasterne i håp om at Russland vil fortsette å avfyre de dyre langdistanserakettene sine på falske mål.

– Når Russlands fjernstyrte droner ser rakettkasterne, blir de et slags VIP-mål, sier en høytstående ukrainsk tjenestemann til Washington Post.

Washington Post skal ha fått informasjonen sin fra flere høytstående tjenestemenn i både USA og Ukraina, i tillegg til å ha analysert bilder av de forfalskede rakettkasterne.

«Åpenbart falske» påstander

Russland har ikke avslørt hvor mange missiler de har tilgjengelig i Ukraina, men forrige uke hevdet ukrainsk etterretning at Russland på det meste kun kan ha igjen rundt 45 prosent av missilene sine.

Siden starten av krigen har Russland gjentatte ganger meddelt at de har ødelagt flere amerikanskproduserte missiler, inkludert rakettartillerisystemet Himars. Dette er påstander USA har beskrevet som «åpenbart falske».

– De påstår å ha angrepet flere Himars-systemer enn vi har sendt, sier en amerikansk diplomat til Washington Post.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Slik ser våpensystemet HIMARS ut. Boksen på lasteplanet er fylt med raketter. Foto: Giuseppe Cacace / AFP) Les mer Lukk

Kraftig svekket missil-lager

Eksperter hevder våpensystemene Ukraina har fått tilsendt fra Vesten har vært avgjørende for Ukrainas suksess med å sinke de russiske styrkene.

De falske rakettsystemene forklarer hvordan Ukraina har brukt uvanlig kreative metoder for å beskytte våpnene de har fått fra Vesten.

Ifølge Dr. Colin Kahl fra det amerikanske forsvarsdepartementet har Moskvas missil-lager minsket kraftig siden krigen brøt ut, og de kraftige sanksjonene mot Russland vil gjøre det enda vanskeligere å etterfylle lagrene med de dyre missilene.

Sjeldent, men ikke unikt

Komplekse krigsstrategier som har som mål å drive gjøn med motstanderen er ikke noe man leser om hver dag, men det er heller ikke et ukjent fenomen.

Under andre verdenskrig benyttet USA seg av den såkalte «Spøkelseshæren» for å skape illusjoner og lokke nazister til feil område.

«Spøkelseshæren» var offisielt kjent som det 23. hovedkvarters spesialtropper og telte totalt 1100 mann. Bataljonen var så hemmelig at selv ikke de amerikanske soldatene som allerede kjempet på europeisk jord var klar over den. Den hemmelige hærens oppdrag var som tatt ut av et filmmanus i klassisk fornøyelig Hollywood-stil:

De skulle være lokkeduer som imiterte de alliertes styrker med det som mål å lure fienden trill rundt ved hjelp av falske våpen og kjøretøy.

I stedet for ekte vare, benyttet bataljonen seg av oppblåsbare stridsvogner som så ekte ut på avstand. De gjennomførte falske radiosendinger, benyttet høyttalere til å gi inntrykk av at den 1100 mann store bataljonen telte minst 30.000 soldater, og iscenesatte mer enn 20 falske slagmarker - gjerne så tett opp mot fronten som mulig.