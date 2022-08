WMO regner med at La Niña-fenomenet varer ut året

La Niña har bidratt til flere ekstremvær verden over i 2022, deriblant oversvømmelsene i Pakistan.

Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) sier de nå spår at det såkalte La Niña-værfenomenet vil vare i alle fall ut 2022.

Det er det tredje året på rad med dette fenomenet, som kjøler ned verdenshavene. Det er første gang i dette århundret at La Niña har vart så lenge, og det antas å styrke seg i det sørlige og østlige Stillehavet framover.

La Niña er en naturlig og syklisk avkjøling av deler av Stillehavet rundt ekvator. Motparten er det såkalte El Niño-fenomenet, som bidrar til oppvarming av verdenshavene. De to fenomenene endrer på værmønstre verden over. La Niña bidrar ofte til flere orkaner i Atlanterhavet, og mindre regn og mer skogbrann i det vestlige USA, for å nevne noe.

WMOs generalsekretær Petteri Taalas presiserer at fenomenet ikke betyr en lettelse i den globale oppvarmingen forårsaket av menneskeskapte klimaendringer.

– Det er helt uten sidestykke at vi har tre år på rad med et La Niña-fenomen. Avkjølingen vil foreløpig bremse stigningen i globale temperaturer, men vil ikke stanse eller snu oppvarmingstrenden på lang sikt.

