Kraftanalytiker tror EU-krisegrep kan gi lavere strømpriser i Norge

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen lover å jobbe raskt for å få på plass en energikriseløsning for Europa. Foto: Mads Claus Rasmussen / AP / NTB

NTB

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt tror energikrisen vil få EU-landene til å subsidiere gass brukt i strømproduksjon. Det kan presse ned prisene også i Norge.

De elleville strømprisene i Europa har fått alarmklokkene til å ringe i EU.

Mandag kunngjorde EU-topp Ursula von der Leyen at EU-kommisjonen, som hun leder, jobber med forslag til en kriseløsning som på kort sikt skal dempe den voldsomme prisveksten – i tillegg til en langsiktig reform av det europeiske energimarkedet.

Detaljene i forslaget er hittil ukjent, men von der Leyen viste selv til behovet for å frikoble strømprisene fra gassprisene i en debatt med den tyske finansministeren mandag.

– Det er gass som for tiden dominerer prisen på strømmarkedet. Med de voldsomme prisene vi nå ser, må vi ha en frakobling, sa EU-toppen i debatten, skriver Financial Times.

Spania subsidierer gass

Det er nettopp en slik løsning kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight ser for seg at EU-landene kommer til å samle seg om.

– Dette er et tydelig grep som jeg har ventet på at de skulle ta, sier Lilleholt.

Han viser til erfaringene fra Spania og Portugal, som siden mai i år har subsidiert gass brukt i produksjon av elektrisitet ved fossildrevne kraftverk. Det har ifølge Lilleholt presset strømprisene nedover i de to landene.

I Europa er det nemlig slik at strømprisen i stor grad påvirkes av kostnaden ved å produsere elektrisitet i gasskraftverk. Når gassprisen er eksepsjonelt høy, som nå, blir kostnaden ved å produsere strøm svært høy.

Prisen på gass har skutt i været siden Russland invaderte Ukraina tidligere i år.

– Når Støre snakker om at vi har den beste statsstøtteordningen, tror jeg han har glemt Spania og Portugal. Alt forbruk i Spania koster nå to kroner, mot ti kroner i nabolandene Frankrike og Tyskland, sier Lilleholt.

Norge kan senke prisene

Dersom EU går for en lignende løsning ved å sponse gassen brukt i elektrisitetsproduksjon opp til et visst nivå, vil det virke inn på strømprisene både i Europa og Norge, forklarer Lilleholt.

– Da kan Norge senke sine priser og likevel spare vann, sier han.

Per dags dato er Norge i en situasjon med lite vann i magasinene. Vi vil derfor spare på det vannet vi har. For å få til det, må verdien på vannet settes så høyt at Europa ikke er interessert i å kjøpe det. Med andre ord må verdien være høyere enn kostnaden ved å produsere elektrisitet med gass.

Hvis denne prisen derimot synker, vil også verdien på vårt vann falle fordi eksporten av kraft fra Norge bremses opp når prisnivået er lavere.

– Det er mye viktigere for strømprisene enn andre tiltak, som å begrense eksport gjennom utenlandskablene og slikt, sier Lilleholt.

Brems i krafteksporten til Europa er et av tiltakene regjeringen vurderer for å få bukt med de høye strømprisene, noe flere land har reagert kraftig på.

Kostbart krisetiltak

Subsidiering av gass har også sine skyggesider, forklarer kraftanalytikeren.

– Det er ekstremt kostbart, sier Lilleholt.

Spania og Portugal har selv meldt inn til EU-kommisjonen at de kommer til å bruke 82 milliarder kroner fram til mai neste år på strømtiltaket.

I tillegg fjerner man insentivet for strømsparing, påpeker Lilleholt.

– Her er det viktig hvilket nivå man legger seg på, sier han.

Alternativet er imidlertid verre, ifølge kraftanalytikeren.

– Industrien i Europa trenger førstehjelp. Hvis det ikke gjøres noe på kort sikt, vil det få dramatiske konsekvenser på lang sikt, sier Lilleholt, som spår utflagging fra Europa til Asia, hvor produksjonskostnadene er lavere.

EU-lederne holder krisemøte

Fredag neste uke samles EU-landenes ledere til et hastemøte i Brussel for å diskutere energikrisen og ta stilling til eventuelle forslag til løsninger fra EU-kommisjonen.

I mellomtiden presser flere medlemsland på for at kommisjonen skal velge en løsning der strømprisene fristilles gassprisene.

Blant annet har den tyske finansministeren Robert Habeck tatt til orde for en «gjennomgripende reform» som frikobler de to markedene, mens Italias avtroppende statsminister Mario Draghi og den spanske statsministeren Pedro Sánchez har bedt Brussel innføre en makspris på strøm, skriver Financial Times.

Østerrikes statsminister Karl Nehammer har på sin side sagt at han vil gjøre sitt for å få EU-lederne til å innføre et strømpristak.

Von der Leyen lover på sin side å jobbe raskt.

– Vi trenger en nødløsning som kan settes i verk veldig raskt, kanskje i løpet av uker, sa von der Leyen mandag.