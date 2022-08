Biden vil ha forbud mot salg av angrepsvåpen til sivile

NTB

President Joe Biden sier at han vil gjøre et nytt forsøk på å forby salg av såkalte angrepsvåpen til sivile i USA.

– Jeg er fast bestemt på å forby angrepsvåpen her i landet, sa Biden under en tale i Wilkes-Barre i Pennsylvania tirsdag.

– Jeg har gjort det før og jeg kommer til å gjøre det igjen, la han til, med henvisning til da han som senator på 90-tallet jobbet med det forrige forbudet mot angrepsvåpen.

Bidens forslag inkluderer betydelig støtte for å få 100.000 ekstra politibetjenter til gatene, investering i forebyggende tiltak mot kriminalitet og «fornuftige tiltak for å holde farlige våpen ut av farlige hender».

USA har hittil i år opplevd 450 masseskytinger, og i mange av disse har gjerningspersonen benyttet militærlignende angrepsvåpen.

Trump-møte

Bidens besøk til Pennsylvania skjer før ekspresident Donald Trump, stadig den mest innflytelsesrike stemmen på republikansk side i USA, skal ha folkemøte der lørdag.

Republikanerne omtaler seg selv som lov og orden-partiet etter at det har blitt flere drap i USA. Noen målinger synes å vise at de lykkes. Samtidig hevder de at Demokratene ønsker å stanse finansieringen av politiet.

Biden har forsøkt å snu retorikken tilbake mot sine republikanske motstandere ved å påpeke at flere av dem forsvarer Trump-støttespillerne som stormet Kongressen, og ved å trekke fram de forskjellige etterforskningene som pågår der Trump er innblandet.

NRA-kritikk

Tirsdag framhevet Biden Demokratenes tiltak for å håndtere volden. Han viste til pakka med våpentiltak som gikk gjennom Kongressen og ble skrevet inn i lov i juni.

Kun 14 republikanere stemte for pakka, som inkluderte grundigere bakgrunnssjekker av unge våpenkjøpere og tildeling av føderale midler til delstater som innfører såkalte rødt flagg-lover, som tillater domstoler å midlertidig konfiskere våpen fra folk som blir ansett som farlige.

Den innflytelsesrike våpenlobbyorganisasjonen National Rifle Association (NRA) var sterke motstandere mot pakka.

– NRA var mot den, noe som betyr at det store flertallet av republikanerne i Kongressen ikke engang ville reise seg for å stemme om forslaget, fordi de er redde for NRA, sa Biden.