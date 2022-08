Biden: Gorbatsjov var en visjonær

NTB

Mikhail Gorbatsjov var en visjonær og en leder som bidro til å skape en tryggere verden, sier USAs president Joe Biden om den avdøde tidligere sovjetlederen.

– Mikhail Gorbatsjov var en enestående visjonær, innleder Biden en uttalelse om Gorbatsjovs bortgang.

Videre trekker Biden fram Gorbatsjovs reformarbeid og tro på Sovjetunionen som et mer åpent land etter «så mange år med isolasjon og fattigdom».

– Disse var handlingene til en enestående leder. En med blikket til å se at en annen framtid var mulig og motet til å risikere hele karrieren for å komme dit. Resultatet var en tryggere verden og større frihet for millioner av mennesker, sier Biden.

– Vi sender våre dypeste kondolanser til hans familie og venner, og til mennesker overalt som har fått det bedre på grunn av hans tro på en bedre verden, heter det videre.