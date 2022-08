Nyhetsbyrå: Zelenskyj drar kanskje til FN-møte i New York

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan komme til å delta fysisk under FNs hovedforsamling i New York i september, får DPA opplyst av diplomatkilder.

– Vi er forberedt på at enhver tjenesteperson deltar fysisk, inkludert presidenten, sier Anatolij Slenko, talsperson for Ukrainas FN-delegasjon, til nyhetsbyrået DPA.

Zelenskyj skal etter planen uansett tale til hovedforsamlingen, men Slenko understreker at det «fortsatt er uklart» om han kan møte fysisk i New York av sikkerhetsgrunner.

Kilder i Sikkerhetsrådet bekrefter til DPA at Ukrainas delegasjon planlegger for at Zelenskyj skal delta på det årlige møtet mellom FNs statsledere og regjeringer. De understreker imidlertid at enhver reise Zelenskyj utgir seg på, kan være livsfarlig.

Avgjørelsen vil avhenge av den militære situasjonen i Ukraina, heter det videre.

Hovedforsamlingen starter 20. september ved FNs hovedkvarter i New York. USAs president Joe Biden, Tysklands statsminister Olaf Scholz og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er blant dem som skal tale.

Om Zelenskyj er til stede, vil det ha stor symbolsk betydning, gitt den pågående krig i hjemlandet. Av hensyn til sikkerheten antas det at presidenten kun har reist noen ganger innad i Ukraina siden krigen begynte i februar. Han har tatt imot en rekke statsledere til besøk i Ukraina, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).